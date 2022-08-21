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الأحد، 21-08-2022 11:43 م

بلدية كفرنجة تنفذ حملة نظافة شاملة

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الوكيل الاخباري - نفذت بلدية كفرنجة الجديدة اليوم الأحد حملة نظافة بيئية شاملة في شوارعها الرئيسية والفرعية ضمن حملاتها المستمرة للمحافظة على ديمومة النظافة.

وقال رئيس البلدية الدكتور فوزات فريحات إن الحملة تتواصل بشكل أسبوعي ضمن حملات النظافة التي تنفذها البلدية بصورة مستمرة في الشوارع الرئيسية والفرعية ووسط المدينة للحفاظ على جمالية المدينة ومناطقها، مبينا أن الحملة شملت عين البستان والعامرية لتصل الى وسط المدينة.

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