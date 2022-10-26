بلدية مأدبا: ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع بسبب الامطار

الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر بلدية مأدبا الكبرى مع عدد من الملاحظات وردت الى غرفة العمليات بعد التساقط الغزير للأمطار صباح اليوم الأربعاء وتسببت بارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع وإغلاق بعض نقاط تصريف المياه.

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وقال رئيس البلدية عارف الرواجيح إن الأمطار تسببت بتعطل الإشارات الضوئية داخل المدينة وسارت كوادر البلدية لإصلاحها بشكل سريع.



وأضاف أن الملاحظة الأكبر كانت اغلاق بعض مواقع تصريف المياه في الشوارع وتجمع المياه بشكل كبير نتيجة التساقط الغزير وبوقت قصير، وتجمع الاتربة على بعض الشوارع، مناشدا المواطنين عدم إلقاء النفايات بمواقع تصريف المياه في الشوارع لتلافي إغلاقها عند حدوث مثل هذه الأمطار.



وأشار انه تم التأكيد على كل مدراء رؤساء الأقسام بالبلدية على ضرورة ادامة العمل والاستجابة الفورية لكل ملاحظة ترد الى غرفة العمليات مؤكدا أن الاستعداد المسبق للبلدية بتنظيف مجاري الاودية ومواقع تصريف المياه بالشوارع ومعالجة النقاط الساخنة بالبلدية أدت إلى تقليل الملاحظات.