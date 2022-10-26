الأربعاء 26-10-2022
الوكيل الاخباري

مؤتة وصفاقص التونسية توقعان اتفاقية تعاون بمجال البحث العلمي

نحو 6 آلاف شخص شاركوا في رصد كسوف الشمس يوم أمس

مفتي عام المملكة : غداً غرة شهر ربيع الثاني

دائرة المكتبات في الأمانة تحتفي بالإصدار الجديد للشاعر العراقي نصيف

موسكو تنفي تشديد الرقابة على الأجانب في روسيا

أمين عمّان : تضاعف سكان العاصمة آخر 17 عاماً

الملك سلمان يأمر بالعفو عن 6 باكستانيين

جامعة الزرقاء تعلن الحداد وتعلق دوام الخميس

الصفدي يلتقي وفدا من مجلس الاتحاد الأوروبي

أردنية العقبة تطلق مشروع تخضير لمسطحاتها

الأربعاء، 26-10-2022 02:24 م

بلدية مأدبا: ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع بسبب الامطار

yiXJOmFdYOFzfAqVP1PZTEVp2BWvJ5eNriBvlnlO


الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر بلدية مأدبا الكبرى مع عدد من الملاحظات وردت الى غرفة العمليات بعد التساقط الغزير للأمطار صباح اليوم الأربعاء وتسببت بارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع وإغلاق بعض نقاط تصريف المياه.

اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية عارف الرواجيح إن الأمطار تسببت بتعطل الإشارات الضوئية داخل المدينة وسارت كوادر البلدية لإصلاحها بشكل سريع.


وأضاف أن الملاحظة الأكبر كانت اغلاق بعض مواقع تصريف المياه في الشوارع وتجمع المياه بشكل كبير نتيجة التساقط الغزير وبوقت قصير، وتجمع الاتربة على بعض الشوارع، مناشدا المواطنين عدم إلقاء النفايات بمواقع تصريف المياه في الشوارع لتلافي إغلاقها عند حدوث مثل هذه الأمطار.


وأشار انه تم التأكيد على كل مدراء رؤساء الأقسام بالبلدية على ضرورة ادامة العمل والاستجابة الفورية لكل ملاحظة ترد الى غرفة العمليات مؤكدا أن الاستعداد المسبق للبلدية بتنظيف مجاري الاودية ومواقع تصريف المياه بالشوارع ومعالجة النقاط الساخنة بالبلدية أدت إلى تقليل الملاحظات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202226172715987615159

مؤتة وصفاقص التونسية توقعان اتفاقية تعاون بمجال البحث العلمي

1020222510222134876313

نحو 6 آلاف شخص شاركوا في رصد كسوف الشمس يوم أمس

8202227201222853763027

مفتي عام المملكة : غداً غرة شهر ربيع الثاني