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الإثنين، 28-11-2022 07:31 م

بلدية مأدبا تشارك باجتماع شبكة مدن أوروبا والبحر الأبيض المتوسط للفسيفساء

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الوكيل الاخباري - نظّمت بلديتا مأدبا الكبرى ورافينا الإيطالية، الاجتماع الأول حول فن الفسيفساء في مدينة رافينا، بمشاركة مدن أوروبية وأخرى من حوض البحر الأبيض المتوسط.

وقال رئيس البلدية عارف الرواجيح في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن الاجتماع يمثل أول فرصة دولية لتبادل الخبرات والمعلومات لتحديد المسار الواضح لإنشاء شبكة تعاون مشترك بين مدن الفسيفساء، لأجل تعزيز حماية تراثنا والحفاظ عليه.

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