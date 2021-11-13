بلدية مأدبا تنعى عامل وطن- صورة

الوكيل الاخباري–تيماء عبيدات- نعت بلدية مأدبا الكبرى، السبت، عامل الوطن "ربيع المصري" والذي توفي إثر جلطة قلبية حادة صباح اليوم أثناء تأديته عمل الرسمي.

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وخيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاته حيث أنه خدم المدينة بشرف وأمانه لمدة ١٠ أعوام.

وترحم رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المفقود داعيين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته

وأوعز نائب محافظ مادبا ورئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى احمد بركات الزهير بشكل فوري بمتابعة إجراءات نقل رفاة المرحوم العامل ربيع المصري إلى بلاده بالسرعة الممكنة ليصار إجراء مراسم التشييع في مصر وتذليل جميع المعيقات أمام أهله الكرام إكراما للفقيد



