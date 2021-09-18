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السبت، 18-09-2021 10:23 ص

بلدية مأدبا تنفذ حملة تطوعية تحت شعار بسواعدنا

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الوكيل الاخباري- نفذت بلدية مأدبا الكبرى، اليوم السبت، حملة تطوعية، تحت شعار "بسواعدنا" بهدف توفير بيئة نظيفة في مناطق البلدية.

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وقال رئيس لجنة البلدية أحمد الزهير، إن الحملة جاءت بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية لتوعية المواطنين بأهمية المحافظة على نظافة المرافق العامة والشوارع والساحات وميادين المدينة ومداخلها وشوارعها.


وبين أن الحملة تهدف إلى تنظيف الساحات العامة، ومجاري الأودية والسيول، والمقابر وإزالة الأعشاب الضارة، وتنظيف الجزر الوسطية والعبارات الصندوقية.


ودعا الزهير المواطنين للمشاركة بالحملة التي رعاها محافظ مأدبا علي الماضي، للمحافظة على جماليات المدينة وتوفر بيئات صحية ملائمة للأنشطة الانسانية، مؤكدا دور البلدية في تعزيز دورها الخدمي والبيئي الموجه لخدمة المواطنين والسكان، وصولا إلى بيئة نظيفة آمنة صحيا.


وشارك في الحملة متطوعون من أبناء محافظة مأدبا وكوادر وآليات البلدية.

 

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