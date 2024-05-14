بلدية ماحص توقع اتفاقية تعاون مع منظمة العمل الدولية

الوكيل الاخباري- وقعت بلدية ماحص اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ مشروع التشغيل من خلال مشاريع البنى التحتية ذات العمالة المكثفة بقيمة 340 ألف دينار بتمويل من البنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار.

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وقال رئيس البلدية فيصل المفلح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن عدة بلديات تقدمت لهذا المشروع، حيث حصلت بلدية ماحص على تمويل بقيمة 300 ألف دينار وستعمل البلدية من خلاله على تأهيل منطقة عين ماحص وعمل شلالات وساحات وإضاءة، بالإضافة الى تحسين الطريق لتكون متنفسا لأهالي المنطقة.



وأضاف، إن الاتفاقية ستمكن البلدية من استقطاب ايد عاملة محلية ولاجئين بنظام الأجر اليومي.