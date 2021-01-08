الجمعة 08-01-2021
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الجمعة، 08-01-2021 10:24 ص

بلدية معان تحصل على منحتين بقيمة نصف مليون دينار

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الوكيل الاخباري - حصلت بلدية معان الكبرى على منحتين بقيمة نصف مليون دينار؛ موجهة لفتح شوارع وعمل خلطات إسفلتية، وبناء مشاغل صيانة داخل وحدة الخدمات المساندة التابعة للبلدية.

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وقال رئيس البلدية الدكتور أكرم كريشان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية فازت بمنحة من البنك الدولي بقيمة 268 ألف دينار؛ لعمل خلطات إسفلتية وفتح شوارع جديدة وتعبيدها، مشيرا الى أن المنحة وجهت للبنى التحتية بناء على الاحتياجات والأولويات مما سيساهم في تحسينها وتعزيزها في عدد من مناطق واحياء مدينة معان، مبينا ان العمل بتنفيذ الأعمال سيبدأ خلال الشهر المقبل.


وأشار كريشان الى أن البلدية تلقت منحة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قيمتها 240 ألف دينار؛ من أجل إنشاء مشاغل حديثة داخل وحدة الخدمات المساندة لصيانة مركبات وآليات البلدية، للمساهمة في تخفيف فاتورة الصيانة للآليات والمركبات.

 


--(بترا)

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