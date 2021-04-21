الأربعاء 21-04-2021
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الأربعاء، 21-04-2021 12:37 ص

بلدية معان تنجز خدمات تنظيمية وبيئية

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الوكيل الاخباري - قال نائب محافظ معان ورئيس لجنة بلديتها عاطف البطوش، إن اللجنة قامت بتجهيز وثائق حوض رقم 11 ضمن أراضي معان؛ وتم رفعه للوزارة من أجل إدخاله بحدود تنظيم البلدية، كما أن العمل جارٍ لتجهيز حوض 25 وحوض المحطة لذات الغاية.
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وأضاف البطوش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الثلاثاء، ان البلدية تعمل على إنجاز العديد من الخدمات التنظيمية والتي من شأنها تطوير البنية الخدمية المقدمة للمواطنين، وتحسين شروطها التنموية، كما تضع البلدية ضمن أولوياتها تسهيل معاملات المواطنين والتخفيف من الإجراءات الإدارية.

 




 

 


 

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