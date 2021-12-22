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الأربعاء، 22-12-2021 01:40 م

بلدية معان تنفذ مشروعات بنية تحتية وخدمية

معان


الوكيل الإخباري – بدأت بلدية معان الكبرى بتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية وسط مدينة معان، وتنفيذ حملة نظافة للطريق الدولي النافذ من المدينة من ثلاثة اتجاهات.

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وقال رئيس لجنة بلدية معان الكبرى خالد الحجاج، اليوم الأربعاء، إنه تم البدء بتنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار وسط المدينة و بتكلفة تقريبية تبلغ 138 ألف دينار، مشيرا إلى أن المشروع سيحل مشكلة تجمع مياه الأمطار بالشوارع الرئيسة وبعض الأحياء وسط المدينة.


وأضاف أنه تم البدء بتنفيذ مشروع إنشاء سور لمقبرة إسلامية على مساحة 350 دونما جنوبي معان وبتكلفة 92 ألف دينار، مبينا أن المقبرة الجديدة تم اختيار موقعها لتكون خارج المدينة، وسيتم العمل على إنشاء مرافق وخدمات ضمن محيطها.


وأشار الحجاج إلى أن البلدية بدأت بتنفيذ حملة نظافة للطريق الدولي النافذ من المدينة من ثلاثة اتجاهات وبطول 20 كيلومترا، بهدف توفير شروط السلامة العامة للطريق وإبراز المظهر الجمالي له، مؤكدا استمرار حملة النظافة الشاملة "بسواعدنا" والتي تشمل جميع الأحياء والمناطق ضمن حدود البلدية.


واوضح ان البلدية تقوم بالإعداد لمسابقة "أجمل حي في معان"، إذ سيتم منح جائزة للأحياء الفائزة والتي تمتلك المعايير المطلوبة؛ من نظافة وشروط سلامة عامة وغيرها، مشيرا إلى أن الهدف من المسابقة هو تعزيز روح الشراكة مع المجتمع المحلي، وترسيخ الممارسات الفضلى للحفاظ على البيئة والصحة العامة.


 




 

 


 

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