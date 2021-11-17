بلدية معان تنفذ مشروعات خدمية وأعمال صيانة للشوارع

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية معان الكبرى خالد الحجاج إن البلدية أحالت عطاء لتنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار وسط معان وبكلفة تقريبية تبلغ 138 ألف دينار.

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وأضاف الحجاج اليوم الأربعاء، أن المشروع سيسهم بالتخفيف من مشكلة تجمع مياه الأمطار في عدد من مواقع وسط المدينة، مبينا أن مدة تنفيذ العطاء الممول من وزارة الادارة المحلية يصل الى 4 أشهر.



وبين أنه تمت إحالة مشروع صيانة الشوارع الداخلية في المحافظة بكلفة تصل إلى 50 ألف دينار، وأن العمل بهذا المشروع سيبدأ خلال الشهر الحالي، مشيرا إلى أن تلك المشروعات ستسهم بتحسين واقع البنية التحتية للمدينة.



وقال إن البلدية وبالتعاون مع مديرية زراعة معان بدأت بتنفيذ أعمال صيانة وتجميل لمداخل وميادين المدينة والجزر الوسطية من خلال زراعة الأشجار المختلفة لتسهم بتحسين الواقع البيئي، مضيفا أن حملة "بسواعدنا" لا زالت قائمة وأسهمت بالتخفيف من المخلفات والنفايات، خصوصا في مواقع بؤر التلوث.



وأشار الحجاج إلى أن البلدية ستبدأ بتنفيذ حملة نظافة على الطريق الدولي المتجه للحدود السعودية، إذ ستقوم كوادر البلدية بتنظيف مخلفات مصانع الطوب ومناشير الحجر قرب المنطقة الحرفية وتوفير مساحات آمنة على جوانب الطريق.



وأوضح أنه وبدعم من موازنة محافظة معان سيتم تطوير ميادين في شارع الملك عبدالله الأول بكلفة 10 آلاف دينار، كما سيتم توزيع حاويات لعدد من المناطق، مضيفا أن جهود البلدية موجهة للتعامل مع المجال البيئي وتصويب اختلالاته وتحسين البيئات العامة بما يضمن ابراز الصورة الجمالية للمدينة.



وبين الحجاج أن البلدية أنهت استعداداتها للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة، مضيفا أنها أنجزت جميع أعمال التنظيف المتعلقة بالعبارات وقنوات تصريف مياه الامطار ومجاري السيول والأودية ضمن مناطق اختصاصها.