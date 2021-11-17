الأربعاء 17-11-2021
الوكيل الاخباري

%44 من سكان الأردن تقل أعمارهم عن 19 عاماً

الصحة: 30% من الإصابة المسجلة أمس من الفئات العمرية 10 إلى 17

عبيدات: متلقو مطعوم سينوفارم عليهم اخذ الجرعة الثالثة

بلدية معان تنفذ مشروعات خدمية وأعمال صيانة للشوارع

7.3% ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في المملكة لنهاية الشهر الماضي

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل أمير

عقد أعمال اللجنة الأردنية الروسية في موسكو نهاية الشهر الحالي

وزارة الخارجية: تعهدات دولية لدعم الأونروا بـ615 مليون دولار

التخطيط: مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية مرجعية رئيسية لبرامج تمويل دولية

الأمن العام : الفتاة الآسيوية في إربد اختلقت تعرضها للضرب

الأربعاء، 17-11-2021 12:04 م

بلدية معان تنفذ مشروعات خدمية وأعمال صيانة للشوارع

1-746565


الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية معان الكبرى خالد الحجاج إن البلدية أحالت عطاء لتنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار وسط معان وبكلفة تقريبية تبلغ 138 ألف دينار.

اضافة اعلان


وأضاف الحجاج اليوم الأربعاء، أن المشروع سيسهم بالتخفيف من مشكلة تجمع مياه الأمطار في عدد من مواقع وسط المدينة، مبينا أن مدة تنفيذ العطاء الممول من وزارة الادارة المحلية يصل الى 4 أشهر.


وبين أنه تمت إحالة مشروع صيانة الشوارع الداخلية في المحافظة بكلفة تصل إلى 50 ألف دينار، وأن العمل بهذا المشروع سيبدأ خلال الشهر الحالي، مشيرا إلى أن تلك المشروعات ستسهم بتحسين واقع البنية التحتية للمدينة.


وقال إن البلدية وبالتعاون مع مديرية زراعة معان بدأت بتنفيذ أعمال صيانة وتجميل لمداخل وميادين المدينة والجزر الوسطية من خلال زراعة الأشجار المختلفة لتسهم بتحسين الواقع البيئي، مضيفا أن حملة "بسواعدنا" لا زالت قائمة وأسهمت بالتخفيف من المخلفات والنفايات، خصوصا في مواقع بؤر التلوث.


وأشار الحجاج إلى أن البلدية ستبدأ بتنفيذ حملة نظافة على الطريق الدولي المتجه للحدود السعودية، إذ ستقوم كوادر البلدية بتنظيف مخلفات مصانع الطوب ومناشير الحجر قرب المنطقة الحرفية وتوفير مساحات آمنة على جوانب الطريق.


وأوضح أنه وبدعم من موازنة محافظة معان سيتم تطوير ميادين في شارع الملك عبدالله الأول بكلفة 10 آلاف دينار، كما سيتم توزيع حاويات لعدد من المناطق، مضيفا أن جهود البلدية موجهة للتعامل مع المجال البيئي وتصويب اختلالاته وتحسين البيئات العامة بما يضمن ابراز الصورة الجمالية للمدينة.


وبين الحجاج أن البلدية أنهت استعداداتها للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة، مضيفا أنها أنجزت جميع أعمال التنظيف المتعلقة بالعبارات وقنوات تصريف مياه الامطار ومجاري السيول والأودية ضمن مناطق اختصاصها.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
صور-اطفال-صغار

%44 من سكان الأردن تقل أعمارهم عن 19 عاماً

لقاح

الصحة: 30% من الإصابة المسجلة أمس من الفئات العمرية 10 إلى 17

_116867257_hi065587233

عبيدات: متلقو مطعوم سينوفارم عليهم اخذ الجرعة الثالثة

main_image6194c16e863ba

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل أمير

صصصص

عقد أعمال اللجنة الأردنية الروسية في موسكو نهاية الشهر الحالي

الاونوروا

وزارة الخارجية: تعهدات دولية لدعم الأونروا بـ615 مليون دولار