بلدية معان تنفذ مشروعات خدمية

الوكيل الإخباري - نفذت بلدية معان الكبرى عددا من مشروعات البنية التحتية، بدأت بإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروع سوق شعبي في مجمع السفريات القديم لتنشيط الحركة التجارية وتوفير فرص العمل.

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وقال نائب محافظ معان ورئيس لجنة بلديتها خالد الحجاج، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن البلدية بدأت بإعداد دراسة لتحويل مجمع السفريات القديم إلى سوق شعبي؛ وذلك لتنشيط حركة التجارة في تلك المنطقة، مبينا أن وزارة الإدارة المحلية ستدعم إنشاء المشروع من أجل خلق فرص للشباب المتعطل عن العمل، ومعالجة بعض التشوهات الحاصلة وسط المدينة من قبل بعض الباعة وأصحاب البسطات.



وأضاف الحجاج، إن البلدية أنجزت خلال الأيام الماضية عددا من المشروعات الخدمية التي تسهم بتطوير البنية التحتية والبيئة العامة ورفع سويتها، حيث انتهت من أعمال مشروع تطوير الميادين ضمن شارع الملك عبدالله الأول و بكلفة بلغت 10 آلاف دينار جاءت كدعم من موازنة محافظة معان، كما وزعت مئة حاوية جديدة الأسبوع الماضي لتعزيز الخدمات في بعض الشوارع والأحياء، إلى جانب الانتهاء من إنشاء سور مقبرة معان الاسلامية بكلفة 92 ألف دينار.



وأشار إلى أن البلدية زودت مديرية الخدمات المساندة التابعة لها بمبيدات وأدوات رش بكلفة 20 ألف دينار، في إطار الحفاظ على شروط الصحة والسلامة العامة، مضيفا أن البلدية تولي الجانب البيئي اهتماما كبيرا، من خلال تفعيل حملات النظافة وادامتها، والتي جاءت بتوجيهات من نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية.

وبين الحجاج أن البلدية ستنفذ خلال العام الحالي مشروعات عدة لتعبيد الشوارع وعمل خلطات اسفلتية و بكلفة تقديرية تصل إلى 700 ألف دينار، ومن خلال عطاء سيتم طرحه خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه تم تحديد الطرق والشوارع ذات الأولوية؛ ما يسهم في تعزيز البنية التحتية العامة.



ولفت إلى أن البلدية ستدعم أعمال التطوير والتحسين لمصنعي الحاويات والكندرين بكلفة تقريبية تصل إلى نصف مليون دينار خلال العام الحالي، وذلك في إطار تعزيز المشروعات التنموية الإنتاجية التابعة للبلدية وتوفير مزيد من فرص العمل.



وقال الحجاج إن نسبة الإنجاز في مشروع مبنى بلدية معان الجديد وصل إلى 83 بالمئة، وسيتم الانتهاء من تنفيذه خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن قيمة عطاء هذا المشروع بلغت 3 ملايين و450 ألف دينار، وسيوفر بنية متكاملة لجميع أعمال ومرافق البلدية، كما سيحقق وفرا ماليا كبيرا كان يذهب سابقا على شكل بدل ايجارات.



وأضاف، إن نسبة الإنجاز في مشروع تصريف مياه الأمطار والذي يتم تنفيذه حاليا في عدة مناطق داخل معان، بلغت 85 بالمئة، مبينا أن كلفة المشروع بلغت 140 ألف دينار.

