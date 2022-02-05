بلدية معدي: إنشاء مصنع للإكسسوارات يوفر 200 فرصة عمل

الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة بلدية معدي الجديدة المهندس انس الساكت إن انشاء مصنع للإكسسوارات النسائية في منطقة مثلث العارضة إحدى مناطق بلدية معدي الجديدة سيوفر في مرحلتيه الأولى والثانية 200 فرصة عمل أغلبها لسيدات المنطقة.



وأضاف الساكت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن البلدية وفرت مكانا للمصنع بمساحة 600 متر وبالقرب منه مدينة حرفية وبئر ماء ارتوازي كلها تعود ملكيتها للبلدية، لافتا إلى أن تنمية المجتمعات المحلية وتوفير فرص للعمل هي من توجهات وزارة الإدارة المحلية.

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