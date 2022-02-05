السبت 05-02-2022
الوكيل الاخباري

بريطانيا تسجل 259 وفاة و60578 إصابة بفيروس كورونا

الصحة: 90% من إصابات كورونا تعود للمتحور أوميكرون والفحوصات وصلت لـ76 ألف يومياً

اللحظات الحاسمة.. ماذا يحدث في موقع الحفر لإنقاذ ريان؟

معان : جلسة حوارية حول قانوني الأحزاب والانتخاب

الأوبئة: أعراض الإصابة بكورونا تظهر بعد يوم إلى 14 يوما من التعرض للوباء

باكستان : مقتل 4 عمال وإصابة 5 آخرين إثر انفجار بمنجم للفحم

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

وزير الخارجية يلتقي مسؤولتين أميركيتين

قطر تسجل 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا

شاهد بث مباشر .. لحظات حاسمة لانقاذ ريان من البئر

السبت، 05-02-2022 05:32 م

بلدية معدي: إنشاء مصنع للإكسسوارات يوفر 200 فرصة عمل

8202128164230227281053


الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة بلدية معدي الجديدة المهندس انس الساكت إن انشاء مصنع للإكسسوارات النسائية في منطقة مثلث العارضة إحدى مناطق بلدية معدي الجديدة سيوفر في مرحلتيه الأولى والثانية 200 فرصة عمل أغلبها لسيدات المنطقة.

وأضاف الساكت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن البلدية وفرت مكانا للمصنع بمساحة 600 متر وبالقرب منه مدينة حرفية وبئر ماء ارتوازي كلها تعود ملكيتها للبلدية، لافتا إلى أن تنمية المجتمعات المحلية وتوفير فرص للعمل هي من توجهات وزارة الإدارة المحلية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4bcdd29c-854e-4577-9689-db6b9bb8f358_16x9_1200x676

الصحة: 90% من إصابات كورونا تعود للمتحور أوميكرون والفحوصات وصلت لـ76 ألف يومياً

كورونا 5

الأوبئة: أعراض الإصابة بكورونا تظهر بعد يوم إلى 14 يوما من التعرض للوباء

w

وزير الخارجية يلتقي مسؤولتين أميركيتين

main_image61ebb23a5e8d3

أكثر من 12 ألف و 700 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بكورونا السبت

1

إربد.. حوارية تعاين مضامين الرسالة الملكية

9202015182250599851797 (1)

الصحة: 90% من حالات كورونا مصابة بأوميكرون

أخبار متعلقة
1020212421035873675841

بلدية الرصيفة تنفذ حملة لتقليم الأشجار المتداخلة مع خطوط الكهرباء

كورونا 7

تعليق الدوام في بلدية شرحبيل بن حسنة غداً

12202112175237834611202

إغلاق مبنى منطقة العيص التابع لبلدية الطفيلة بسبب كورونا

fff

بلدية عجلون تتعامل مع إغلاقات الشوارع وتعمل على فتحها

w

طرق قضاء إيل مغلقة بسبب الثلوج

9

بلدية المفرق تعلن جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي