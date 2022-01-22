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السبت، 22-01-2022 01:45 م

بلدية معدي الجديدة: حفر بئر ارتوازي لغايات الشرب

طريقة_حفر_الآبار


الوكيل الإخباري - انهت بلدية معدي الجديدة في لواء دير علا، اعمال حفر بئر الماء الارتوازي لغايات الشرب، بكلفة بلغت 70 الف دينار، حسب رئيس لجنة البلدية المهندس انس الساكت.

وقال الساكت ، إن مشروع البئر حصل على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامته، مشيرا الى أن سعته الانتاجية التقديرية 150 مترا مكعبا بالساعة وذات ملوحة مناسبة لعملية التحلية لتصبح صالحة للشرب.

واضاف ان البئر سيتم طرح عطاء تشغيله لشركة مختصة بمياه الشرب لتنعكس ايراداته على موازنة البلدية، لتمكينها من تقديم الخدمات لأبناء المنطقة، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة واقامة مشاريع محلية، خصوصا بعد اصدار وزارة الادارة المحلية نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2022 بحيث يجوز للجنة المختصة السماح للمناطق السكنية بتوفير الخدمات المحلية وابرزها المطابخ الانتاجية لتقديم خدماتها لمحيط المشروع .

واكد الساكت، انه سيتم استغلال مشروع البئر لعمل حدائق قريبة منه للمواطنين وتجهيزها بحيث تنعكس ايضا على المناطق السكنية المحيطة به وايجاد فرص عمل للأسر القريبة والسيدات خصوصا.

واشار الى ان فكرة انشاء بئر للبلدية جاءت لقلة المصادر المائية وتزويد المنطقة بمياه الشرب تحت اشراف سلطة المياه لمنطقة معدي الجديدة.

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