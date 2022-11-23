بلدية ناعور تحقق وفراً مالياً من خلال إنتاج الحاويات

الوكيل الإخباري- حققت بلدية ناعور الجديدة وفراً مالياً من خلال أنتاج الحاويات وصيانتها بواسطة المصنع التابع لها منذ تشغيله.

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وقال رئيس بلدية ناعور الجديدة مزيد محمد المساعفه أن كلفة شراء وصيانة الحاويات المعدنية ودربزينات الطرق وصيانة المناهل كانت تكبد البلدية مبالغ مالية عاليه جدا.



وأكد بأن مشغل الحاويات وصيانتها التابع لبلدية ناعور الجديدة سيعمل بشكل متواصل وعلى مدار الأسبوع لأعادة صيانة الحاويات التي تظهر فيها عيوب نتيجة الاستهلاك بالموقع وسيتم تغطية جميع المناطق التابعة لحدود بلدية ناعور الجديدة.