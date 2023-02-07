بلديتا اليرموك والشونة الوسطى تأويان 4 أسر سورية وأردنية

الوكيل الإخباري - أشرف رئيس بلدية اليرموك في لواء بني كنانة بمحافظة إربد "محمد الغزالي" الزعبي، ورئيس بلدية الشونة الوسطى في الأغوار الوسطى أحمد علي العدوان على أيواء أربع أسر سورية وأردنية مكونة من (32) شخصاً، تضررت منازلهم من الأحوال الجوية التي تؤثر على المملكة حالياً.

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وقال الزعبي أن بلدية اليرموك وفرت لعائلتين سوريتين مكونتين من (17) شخصاً منزلاً بسبب تهدم الخيام التي التي كانتا تقطنان فيهما جرّاء الرياح الشديدة والمطر الغزير، فيما أشار العدوان إلى أن بلدية الشونة الوسطى نقلت عائلتين مكونتين من (15) شخصاً إلى مركز إيواء تابع للبلدية، بعد سقوط سقف منزلهما وتصدع جدرانه جراء الأمطار الغزيرة.



وأكد الزعبي والعدوان بأن الجهود التي تبذلها البلديات في مختلف مناطق المملكة تنطلق من وازع إنساني يرتكز على الدور الوطني للبلديات، التي تفخر بأنها تقوم بواجبها على أكمل وجه.



وشكر رئيس بلدية اليرموك ورئيس بلدية الشونة الوسطى فِرق الطوارئ التي تعاملت بِحِرفية عالية ومهنية مع هذه القضايا الإنسانية.

وأشارا إلى أن التنسيق الدائم مع الحكام الإداريين ومع غرفة الطوارئ الرئيسية بوزارة الإدارة المحلية يسهم في توحيد الجهود وتوجيهها بشكل مؤسسي لخدمة المواطنين وضيوف الأردن والسياح والأشخاص الذين تتقطع بهم السُبل في مثل هذه الظروف الجوية.



يشار إلى أن بلديات المملكة جهزت 124 مركز إيواء في مختلف مناطق المملكة تضم ما يزيد على 1500 سرير، وذلك في إطار استعداداتها مبكراً للتعامل مع تطورات ومضاعفات المنخفضات الجوية التي تؤثر على المملكة.