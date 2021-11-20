بلعاوي: أي أعراض زكام أو رشح تظهر على الشخص هي بسبب كورونا

الوكيل الإخباري- قال مستشار العلاج الدوائي السريري، عضو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية ولقاحات كورونا، الدكتور ضرار بلعاوي إن أي أعراض زكام أو رشح تظهر على الشخص هي بسبب فيروس كورونا أو متحوراته، حتى يثبُت العكس.

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وأشار إلى أن على الشخص الذي يشعر بأعراض الزكام أن يلتزم بالعزل لمدة لا تقل عن 5 أيام من بداية الأعراض وبعدها يتم عمل فحص PCR لأخذ قرار اكمال الحجر أو الخروج.

وحذر من الذهاب إلى العمل/الجامعة/المدرسة، مع وجود أعراض زكام أو رشح.

وأضاف انه يجب تغليب الاصابة بكورونا، لأن فحص PCR حالياً لا يكشف أكثر من 40-50٪؜ من الإصابات.



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