الثلاثاء 27-04-2021
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الثلاثاء، 27-04-2021 12:43 م

بلعاوي: السلالة الهندية المتحورة تقلل من فاعلية اللقاحات بنسبة 50%

سلالة هندية


الوكيل الإخباري - خاص - كشف أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي، أن للسلالة الهندية المتحورة طفرتين B1.617 و B1.618، مضيفاً أن البراهين المبدئية تثبت أن السلالة تقلل من فعالية لقاح أسترازينيكا و سبوتنيك-V بنسبة 50%، وذلك بسبب الطفرتين الهنديتين وهما L452R و E484Q.

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وأشار بلعاوي، الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن السلالة الهندية المتحورة أكثر انتشارا بنسبة 20% من فيروس ووهان مما يؤدي إلى زيادة نسب الإدخال إلى المستشفيات، مؤكدا أن الكبار والصغار معرضون للإصابة بالفيروس الهندي.

وقال " ما حصل في الهند كان بسبب المهرجانات التي تمت قبل أسابيع دون الالتزام بالإجراءات الوقائية، وللأسف الآن الهند هي البؤرة الرئيسة في العالم".


ودعا بلعاوي الحكومة إلى زيادة نسبة الفحوصات العشوائية ، بالإضافة إلى تنشيط المسح الجينومي وسلسلة نسبه عشوائية من الفحوصات الايجابية حتى يتم التعرف على أنواع الفيروسات التي تدور في المملكة.


 




 

 


 

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