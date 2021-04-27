بلعاوي: الفيروس الهندي المتحور يقلل من فاعلية اللقاحات بنسبة 50%

الوكيل الإخباري - خاص - كشف أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي، أن في الهند فيروسين متحورين B1.617 و B1.618، مضيفاً أن البراهين المبدئية تثبت أن الفيروس يقلل من فاعلية لقاح أسترازينيكا و سبوتنيك-V بنسبة 50%، وذلك بسبب الطفرتين الهنديتين وهما L452R و E484Q.

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وأشار بلعاوي، الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن الفيروس الهندي المتحور أكثر انتشارا بنسبة 20% من فيروس ووهان مما يؤدي إلى زيادة نسب الإدخال إلى المستشفيات، مؤكدا أن الكبار والصغار معرضون للإصابة بالفيروس الهندي.



وقال " ما حصل في الهند كان بسبب المهرجانات التي تمت قبل أسابيع دون الالتزام بالإجراءات الوقائية، وللأسف الآن الهند هي البؤرة الرئيسة في العالم".



ودعا بلعاوي الحكومة إلى زيادة نسبة الفحوصات العشوائية ، بالإضافة إلى تنشيط المسح الجينومي وسلسلة نسبه عشوائية من الفحوصات الايجابية حتى يتم التعرف على أنواع الفيروسات التي تدور في المملكة.