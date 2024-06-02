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الأحد، 02-06-2024 02:06 م

بلعاوي: فيروسات شائعة يجب الحذر منها مع قدوم الصيف وتؤثر على الأطفال

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة
حذر أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية الدكتور ضرار بلعاوي مع قدوم فصل الصيف من بعض الفيروسات التنفسية والمعوية الأكثر شيوعًا والتي نواجهها في الربيع والصيف.

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وقال بلعاوي اليوم الاحد لـ "الوكيل الاخباري " إن من هذه الفيروسات، فيروسات الجهاز التنفسي والفيروسات المعوية وفيروس كورونا ومتحوراته المختلفة، مضيفا أن كلا الفيروسات التنفسية والمعوية يمكن أن تسبب بعض التداخل في الأعراض (مثل الغثيان أو التعب) .


وتابع " إذا كنت تعاني من سعال، والتهاب في الحلق، وسيلان الأنف أو احتقانه، وكانت المشكلة الرئيسية في مجرى الهواء العلوي، فمن المحتمل أن يكون فيروسًا تنفسيًا في الجهاز التنفسي، وإما إذا كانت شكواك الرئيسة هي الإسهال والقىء وتقلصات المعدة، فمن المرجح أن يكون فيروسًا معويًا في الجهاز المعوي".


ونوه أن معظم هذه الفيروسات محدودة التأثير وتختفي في غضون أيام قليلة إلى أسبوع كحد أقصى ومع ذلك، يمكن أن يؤدي البعض منها، خاصة في الفئات العمرية الضعيفة مثل الأطفال الصغار أو كبار السن، إلى مضاعفات.


ولفت أنه إذا عانى الشخص من أعراض شديدة، أو قيء أو إسهال مستمر، أو جفاف، أو حمى عالية، أو صعوبة في التنفس، فيجب عليه استشارت طبيبًا على الفور.


وأكد أن الوقاية خير من العلاج، داعيا الخطوات إلى غسل اليدين بشكل متكرر واتباع آداب السعال الجيدة والحفاظ على نظافة جيدة والحفاظ على الترطيب من خلال شرب المياه .


 




 

 


 

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