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بلعاوي لـ الوكيل : الإجازة النهائية للقاح فايزر تزيد الإقبال عليه

الأربعاء، 25-08-2021 10:54 ص

بلعاوي لـ الوكيل : الإجازة النهائية للقاح فايزر تزيد الإقبال عليه

فايزر 2


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي أن لقاح فايزر أنهى جميع التجارب السريرية بنجاح مما أدى إلى حصوله على الإجازة النهائية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

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وأضاف بلعاوي لـ " الوكيل الإخباري" أن هذه الإجازة تعطي الثقة التامة للقاح فايزر مما يزيد من الإقبال عليه، مشيراً إلى أن جميع اللقاحات سيتم تقديمها للمرحلة الثالثة من الدراسات وحصولها على التصاريح النهائية.


وبين أن حصول اللقاح على الموافقة النهائية يزيد من مأمونيته وفاعليته ضد فيروس كورونا مما يشعر متلقوه بالأمان .


وكانت قد منحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA الموافقة الكاملة على استخدام لقاح فايزر للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما وما فوق، مما يجعله أول لقاح يجتاز هذه العقبة التنظيمية النهائية.

 

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