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الإثنين، 22-03-2021 12:27 م

بلعاوي لـ الوكيل: الإصابة بكورونا واردة بعد تلقي اللقاح

لقاح
أرشيفية


الوكيل الإخباري -خاص - كشف أستاذ العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي أن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وارد إصابتهم بالفيروس خلال فترة وجيزة .

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وأضاف بلعاوي ، الإثنين لـ "الوكيل الإخباري" أن الأشخاص معرضون للإصابة بالفيروس بعد تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفترة قد تتجاوز الأسبوعين.


وأكد أن المناعة ضد الفيروس تتشكل بعد ثلاث أسابيع من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح كحد أقصى وذلك يختلف من شخص لآخر.


ودعا بلعاوي المواطنين إلى تأجيل أخذ الجرعة الثانية من اللقاح ، في حال تعرض الإصابة بالفيروس إلى حين التعافي منه.



 




 

 


 

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