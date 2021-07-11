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الأحد، 11-07-2021 10:42 ص

بلعاوي لـ الوكيل : الجرعة الثالثة من لقاح فايزر معززة للمناعة

فايزر


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي، إن إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لكورونا هي فكرة معززة للحماية من الفيروس.

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وأضاف بلعاوي، اليوم الأحد لـ " الوكيل الإخباري" أن الجرعة الثالثة تعمل على زيادة نسبة الأجسام المضادة في الجسم وتعزيز المناعة ، مشيراً إلى أنها تساعد في السيطرة على انتشار متحورات فيروس كورونا. 

وأكد أن "البراهين والأبحاث أثبتت أن جرعتي اللقاح من فايزر أو بعض اللقاحات الأخرى قادرة على التعامل مع فيروس كورونا ومتحوراته .


بشأن متحورات فيروس كورونا ، نوه بلعاوي إلى أنها قللت من فعالية اللقاحات بنسبة 20 إلى 30 بالمئة.

وكان قد طالب تحالف فايزر/ بايونتيك بتصريح من أجل إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضادّ لكورونا، وفق ما أعلنت الشركتان في بيان.


 




 

 


 

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