بلعاوي لـ الوكيل : الجرعة المعززة من لقاح كورونا ترفع الأجسام المضادة من 50 إلى 100 ضعف

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي، أن الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا من الممكن أن تكون من نفس نوع اللقاح للجرعتين الأولى والثانية أو من نوع آخر .

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وأوضح بلعاوي اليوم الاربعاء لـ " الوكيل الإخباري " أن الأشخاص الذين سيتلقون الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ستتكوّن لديهم مناعة وأجسام مضادة قد ترتفع من 50 إلى 100 ضعف.



وأشار إلى أنه خلال أيام سيتم تحديد الآلية والفئة المستهدفة لإعطاء الجرعة الثالثة في المملكة، مؤكدا أن الأردن ستعتمد إعطاء الجرعة الثالثة من نفس نوع اللقاح للجرعتين الأولى والثانية .



وكان قد دعا بلعاوي خلال تصريحات سابقة خاصة لـ " الوكيل الإخباري "إلى إعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا لمن تلقى الجرعة الثانية من أية لقاح في المملكة وذلك لتعزيز المناعة إثر انتشار المتحورات.

