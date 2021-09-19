بلعاوي لـ الوكيل: الصحة العالمية تنصح بتأجيل الجرعة الثالثة للعدالة في توزيع اللقاحات

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - نفى أستاذ ومستشار علاج الأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا دكتور ضرار حسن بلعاوي وجود دراسات لا تنصح بأخذ الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لمن تلقى جرعتي اللقاح.

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وأشار بلعاوي لـ " الوكيل الإخباري" أن البراهين تشجع على إعطاء الجرعة الثالثة لفئات محددة منها كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة .



و بشأن حديث منظمة الصحة العالمية عن الجرعة الثالثة من اللقاح أكد بلعاوي أنها تنصح في تأجيل الجرعة الثالثة وذلك لتوزيع اللقاحات بشكل عادل ومتساوي بين دول العالم.

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