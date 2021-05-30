بلعاوي لـ الوكيل : المتحور الفيتنامي ينتقل عن طريق رذاذ العطس والسعال

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي إن متحور كورونا الجديد في الفيتنام ينتقل بشكل سريع عبر رذاذ العطس والسعال ،ويعد مزيج من المتحورات التي تم العثور عليها لأول مرة في الهند وبريطانيا.

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وأشار بلعاوي لـ " الوكيل الإخباري" ، اليوم الأحد ، أنه لا يوجد دليل على أن المتحور الفيتنامي أكثر ضررا من المتحورات الأخرى، منوها إلى أن البراهين السابقة تثبت فعالية اللقاحات ضد المتحور الفيتنامي كما أثبتت فعاليتها ضد المتحورين الهندي والبريطاني.



وأضاف " ما يميز المتحور الفيتنامي أنه يتكاثر بسرعة، لذلك يتركز الفيروس في الحلق والبلعوم للمرضى"، متوقعا أن تنتشر كورونا الفيتنامية بقوة شديدة في العالم.

