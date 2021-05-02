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التربية لـ الوكيل : لا حذف للوحدة الأخيرة لطلبة التوجيهي

الأحد، 02-05-2021 01:28 م

بلعاوي لـ الوكيل : تفشي الفيروس المتحور الهندي في الاردن وارد ومتوقع والحل بيد الحكومة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الدكتور ضرار بلعاوي عضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا في تصريح خاص للوكيل الاخباري انه يتوقع تفشي فيروس كورونا الهندي المتحور في الاردن مؤكدا ان ذلك منوط باجراءات الحكومة من الضبط والربط .

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واضاف بلعاوي ان على الحكومة القيام بالعديد من الاجراءات الهامة وابرزها اجراء عمليات المسح العشوائي والموجه اضافة الى اجراء فحوصات عشوائية وتقصي وعزل الحالات المكتشفة مؤسسيًا، ومنع السفر والقدوم من الدول "الساخنة" كالهند والبرازيل وايران وأي دولة تعاني من ارتفاع في اصابات كورونا لانعدام الاجراءات الوقائية. 

 




 

 


 

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