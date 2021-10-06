بلعاوي لـ الوكيل: دواء علاج كورونا للأعراض الخفيفة فقط

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أشار أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي، إلى أن دراسة عالمية مبكرة أكدت أن دواء "مولنوبيراڤير" لعلاج كورونا يمكن أن يمنع العدوى الناجمة عن فيروس كورونا ويقلل الأعراض عند الإصابة ويعطى للأعراض الخفيفة فقط.

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وأضاف بلعاوي اليوم الأربعاء لـ " الوكيل الإخباري" أن الدواء يؤخذ عبر الفم منوها أنه لا يُعطى دواء "مولنوبيراڤير "في الحالات الشديدة أو الحرجة عند الإصابة بكورونا.



وأكد أنه من المتوقع أن يحصل دواء "مولنوبيراڤير "على تصريح طارئ للاستخدام من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية USFDA قبل نهاية العام الحالي .