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بلعاوي لـ الوكيل : فئات يجب عليها استشارة الطبيب قبل تلقي لقاح كورونا

الخميس، 25-03-2021 10:54 ص

بلعاوي لـ الوكيل : فئات يجب عليها استشارة الطبيب قبل تلقي لقاح كورونا

الاحتلال
أرشيفية


الوكيل الإخباري - خاص - أكد أستاذ العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي،أنه لا يوجد دراسات عالمية ، تثبت ضمان مأمونية إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لفئات الحوامل والمرضعات والأطفال دون الـ 18 عاما.

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وبيّن بلعاوي الخميس، لـ " الوكيل الإخباري" أن عددا من الدول العالمية بدأت بإعطاء اللقاح للحوامل والمرضعات ،مشيراً أنه بشكل نظري لا يوجد أي خطر على تلك الفئات عند أخذ المطعوم ويجدر استشارة الطبيب .


وفيما يتعلق بالجانب العملي، أضاف أنه هنالك حوامل تلقوا اللقاح ، وزاد " لقد أظهرت التقارير المحدودة أن اللقاح آمن وفعال ويعمل على تكوين أجسام مضادة للجنين عند ولادته ".


و بشأن النساء المتزوجات والمقبلات على الحمل قال بلعاوي إنه لا يوجد أي دلائل تشير إلى تأثير اللقاح عليهنّ.


" ما زلنا ننتظر دراسات علمية بهذا الشأن " وفق بلعاوي.



 




 

 


 

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