بلعاوي لـ الوكيل : فئات يجب عليها استشارة الطبيب قبل تلقي لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - خاص - أكد أستاذ العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي،أنه لا يوجد دراسات عالمية ، تثبت ضمان مأمونية إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لفئات الحوامل والمرضعات والأطفال دون الـ 18 عاما.

اضافة اعلان



وبيّن بلعاوي الخميس، لـ " الوكيل الإخباري" أن عددا من الدول العالمية بدأت بإعطاء اللقاح للحوامل والمرضعات ،مشيراً أنه بشكل نظري لا يوجد أي خطر على تلك الفئات عند أخذ المطعوم ويجدر استشارة الطبيب .



وفيما يتعلق بالجانب العملي، أضاف أنه هنالك حوامل تلقوا اللقاح ، وزاد " لقد أظهرت التقارير المحدودة أن اللقاح آمن وفعال ويعمل على تكوين أجسام مضادة للجنين عند ولادته ".



و بشأن النساء المتزوجات والمقبلات على الحمل قال بلعاوي إنه لا يوجد أي دلائل تشير إلى تأثير اللقاح عليهنّ.



" ما زلنا ننتظر دراسات علمية بهذا الشأن " وفق بلعاوي.







