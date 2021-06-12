بلعاوي لـ الوكيل : لا أعراض خطيرة طويلة المدى لجميع اللقاحات بالعالم

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -أكد أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي،أنه لا يوجد أعراض طويلة المدى لجميع اللقاحات بالعالم.

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ونفى بلعاوي اليوم السبت لـ " الوكيل الإخباري" إشاعات منتشرة في العالم تتحدث عن وفاة متلقي لقاح كورونا بعد سنتين من أخذه، منوها أن هذه معلومات خالية من الصحة وغير مستندة إلى دراسات علمية.



وأكد أن الأعراض الجانبية الخطيرة للقاحات تظهر كحد أقصى بعد شهرين من تلقي اللقاح ' إن وجدت '، مشيرا إلى أن نسبة ذلك ضئيلة جداً.

وشدد أن الأعراض الجانبية للقاح كورونا جميعها خفيفة تظهر خلال 24 ساعة من تلقي اللقاح.













