بلعاوي لـ الوكيل : مرضى الربو أكثر عرضة لكورونا

الوكيل الإخباري – خاص- أكد أستاذ العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية، الدكتور ضرار حسن بلعاوي أن عددا من المواطنين لديهم مخاوف ، نتيجة أعراض الحساسية الموسمية وأعراض فيروس كورونا في الوقت الحالي.



وأكد بلعاوي لـ " الوكيل الإخباري " أن الأعراض في الحالتين تؤثر على الرئتين والحلق ،مشيراً أن الإصابة بفيروس كورونا تسبب الحمى وهذا غير وارد في حالة الحساسية الموسمية .



ونوه، أنه في حالة الحساسية فإن الأعراض تتمثّل في العطسَ والحكة في العين والأنف والحنجرة ، موضحا أنها مختلفة عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

اضافة اعلان



ولفت بلعاوي ، أن السعال هو العارض المشترك في الحالتين، وزاد " يتفاقم السعال في حالة الإصابة بفيروس كورونا".



وبين ، أن الإصابة بفيروس كورونا ، تشكّل خطرا على مرضى الربو ، وقد تصل نسبة الإصابة إلى 48٪، وذلك بحسب دراسات عالمية استند عليها الدكتور بلعاوي.

ونصح بلعاوي المواطنين، الابتعاد عن محفّزات الإصابة بـ"نوبة الربو"، والابتعاد عن التجمعات مشدداً على الالتزام بارتداء الكمامة، وأخذ مطعوم الأنفلونزا الموسمية ومطعوم كورونا.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





