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الأربعاء، 24-11-2021 03:42 م

بلعاوي لـ الوكيل : يجب اللجوء للاغلاقات الذكية

حظر


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شدد عضو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية ولقاحات كورونا ومستشار العلاج الدوائي السريري للامراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي على ضرورة ربط تلقي اللقاح بكل نواحي الحياة اليومية للاشخاص في
المملكة، واتباع اجراءات جديدة، إذ ان في المرحلة الحالية ما يهمنا هو ان نضع المنظومة الصحية وصحة المواطنين نصب أعيننا، مع الاستمرار بالتوعية بأهمية اللقاح خصوصا مع دخولنا للموجة الحالية.

 وقال في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان أي ظرف استثنائي يجب ان يوازيه تحرك استثنائي، وبالتالي يجب ان نصّعد بإجراءاتنا مع دخولنا للموجة الحالية للوصول الى شتاء آمن كما مر الصيف، وهذا يتطلب إلغاء ومنع جميع الفعاليات والانشطة غير المهمة من أفراح وبيوت عزاء وحفلات ومهرجانات .

ونوه بلعاوي الى امكانية التوجه الى الاغلاقات الذكية للقطاعات التي ممكن ان تشكل بؤراً لنقل عدوى الفيروس ، مستدركاً ان العودة الى الاغلاقات الكاملة والحظر الجزئي والشامل اصبح امراً من الماضي وغير مطروح حالياً . 

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