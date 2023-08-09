بلعاوي: متحور إيريس ليس أكثر ضراراً لكنه أكثر انتشاراً ومن المتوقع أن يصبح سائداً

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية الدكتور ضرار بلعاوي إن متحور إيريس " EG 5.1" ليس أكثر ضراراً من المتحورات السابقة لفيروس كورونا لكنه أكثر انتشاراً ومن المتوقع أن يصبح سائداً .

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وأضاف بلعاوي لـ"الوكيل الاخباري" اليوم الاربعاء أن لقاح ثنائي التكافؤ الجديد " Bivalent Vaccine" الذي سيتم إصداره خلال الشهر القادم في العالم ستكون مضاد لجميع متحورات أوميكرون ومنها متحور إيريس.



ودعا بلعاوي الأشخاص ذات الاختطار العالي وكبار السن والأطفال تلقي الجرعة المعززة من لقاح فيروس كورونا المتوفر حاليا وذلك للوقاية وتخفيف الأعراض .



وتوقع وصول متحور إيريس إلى المملكة وجميع الدول بسبب سرعة انتشاره مشيراً أنه منتشر حالياً في بريطانيا وأمريكا وعدد من الدول بنسبة تتراوح من 14 إلى 30%.



وبشأن أعراضه ذكر أنها تكون زكامية مثل سيلان الأنف وانسداده وآلام في الحلق مؤكداً أنه لم يتم رصد الحرارة وفقدان حاسة التذوق من ضمن أعراض متحور إيريس.



وختم بلعاوي أن جائحة كورونا انكسرت ولكنها لن تنتهي ومستمرة في التحور مثلها مثل "الإنفلونزا".

