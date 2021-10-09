بلعاوي يدعو إلى تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي، على أهمية تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للفئات المتاح لها تلقيها بعد زيادة عدد إصابات فيروس كورونا.

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وأضاف بلعاوي اليوم السبت لـ " الوكيل الإخباري" أن الأجسام المضادة تقل داخل أجسامنا مع مرور الوقت مما يدفعنا لتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح حماية لأنفسنا والمجتمع.



ودعا بلعاوي إلى تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للفئات التي يسمح لها بتلقيه.

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