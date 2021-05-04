بلعاوي يدعو إلى سَلسَلة جينية لفحوصات مخالطي مصاب المتحور الهندي

الوكيل الإخباري -دعا أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي، بإجراء ما يسمى بالسلسلة الجينية لفحوصات المخالطين للشخص المصاب بالمتحور الهندي، بالإضافة إلى تنشيط المسح الجينومي وسَلسلة نسبة عشوائية من الفحوصات الإيجابية .

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وأكد بلعاوي، خلال تصريحات صحفية الثلاثاء، أنه من غير الممكن لشخص مصاب بالمتحور الهندي أن يعدي شخصا آخر بالمتحور البريطاني، مشيراً أن ذلك غير علمي، وزاد " لا يمكن للمتحور الهندي أن يتحول إلى المتحور البريطاني".



وأضاف أن المتحور الهندي له 17 طفرة، مبينا أن المتحور الهندي لا يشكل خطراً أكبر من المتحورات الأخرى.







