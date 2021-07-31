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السبت، 31-07-2021 12:21 م

بلعاوي يدعو لإعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاح في المملكة

فايزر


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي، إن الجرعة الثالثة من لقاح فايزر ينصح بإعطائها للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة .

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وأكد بلعاوي اليوم السبت لـ " الوكيل الإخباري" بحسب دراسة حديثة لشركة فايزر أن مستويات الأجسام المضادة المُعادِلة ضد متحور دلتا في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا والذين تلقوا جرعة ثالثة من اللقاح أكبر ب 5 أضعاف من مستويات الأجسام المضادة بعد تلقي الجرعة الثانية ، منوها إلى أن مستويات الأجسام المضادة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 85 عامًا، أكبر ب 11 ضعفًا مقارنةً بتلك بعد الجرعة الثانية.


ودعا إلى إعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاح فايزر لمن تلقى الجرعة الثانية من أية لقاح وذلك لتعزيز المناعة إثر انتشار المتحورات في المملكة.


 




 

 


 

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