بلعاوي يشارك كعضوٍ باللجنة الوطنية لدراسة الأدوية في وزارة الصحة

الوكيل الاخباري - قرر وزير الصحة، الاستاذ الدكتور فراس الهواري، تشكيل اللجنة الوطنية لدراسة الأدوية المقرَّرة في وزارة الصحة ، حيث تم اختيار الاستاذ المشارك الدكتور ضرار بلعاوي عضواً فيها والوحيد من القطاع الأكاديمي الخاص.

اضافة اعلان



وسيكون مهام اللجنة دراسة ومراجعة قائمة الأدوية المقررة في وزارة الصحة وتقديم التوصيات بحذف أي أدوية لم تعد ناجعة أو لها بدائل أفضل أو إضافة أدوية جديدة بناءً على أفضل الممارسات الصيدلانيّة المستندة إلى منهجيّة الطب القائم على الدليل والاستخدام الأمثل للموارد، بالإضافة الى تقديم مقترحات للمخزون الاستراتيجي للأدوية في الأردن.



يُذكر أن الدكتور بلعاوي يعمل مساعداً للعميد لشؤون التدريب السريري واستاذاً سريرياً مشاركاً في جامعة البترا الأردنية، ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية في مستشفياتها التعليمية وهو عضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا، وعضو اللجنة الوطنية لمضادات المايكروبات، وعضو اللجنة الوطنية لدراسة حالات كورونا في وزارة الصحة الأردنية.