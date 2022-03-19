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السبت، 19-03-2022 11:13 ص

بلعاوي يقلل من أهمية الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

 
قال أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي إنه لا داعٍ لتلقي الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا .

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وأضاف بلعاوي في حديث لـ "الوكيل الإخباري" اليوم السبت أن تلقي جرعتي لقاح كورونا بالإضافة إلى الجرعة المعززة كافٍ للوقاية من الفيروس .


وأوضح أن تلقي الجرعة الرابعة من اللقاح تقتصر على الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو يتلقون أدوية مثبطة للمناعة وذلك بعد تلقيهم الجرعات الثلاث من اللقاح.


وكانت شركة فايزر طلبت من المنظمين الأميركيين قبل أيام، الموافقة على منح جرعة معززة رابعة من لقاح كورونا الخاص بها وشريكتها بايونتيك، لكبار السن.


 




 

 


 

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