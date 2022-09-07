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الأربعاء، 07-09-2022 02:05 م

بلعاوي يلتقط صورة لفتى في رام الله يتميز بطفرة جينية فريدة

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الوكيل الاخباري - نشر أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي صورة إلتقطها لفتى بمدينة رام الله في فلسطين عبر صفحته على فيسبوك اليوم.

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وعلق على الصور "صادفتُ الفتى في الصورة في أحد شوارع رام الله في فلسطين، سِرتُ نحوه مستأذناً لالتقاط صورة له، وأخبرته كم يبدو مظهرُه جميلاً ومميزاً. سألتُه عن اسمه فأخبرني أن أصدقاءه ينادونه ب "هاسكي".


وأوضح بلعاوي من خلال المنشور انّ السببَ وراء مظهر الفتى المميز هو طفرة جينيّة خاصة تدعى متلازمة ڤاردنبيرغ Waardenburg  syndrome  تصيب شخصاً واحداً من بين كل 40000 شخص، وأن لهذا المتلازمة 4 تصنيفات طبية.


وتابع "للمتلازمة أعراضٌ واضحة مختلفة، أبرزها العيون الزرقاء والشيب في منتصف الشعر، أو اختلاف في لون العينين، وتباعدهما، وأحياناً ضعفُ سمع أو صمم كامل" وفق بلعاوي.

 

 




 

 


 

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