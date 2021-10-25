بلعاوي يوصي بتكثيف الجهود لتطعيم الأشخاص غير المطعمين بلقاح كورونا

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أوصى أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي، بتكثيف الجهود الحكومية لإعطاء لقاح كورونا للبالغين وكبار السن الذين لم يتلقوا اللقاح .

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وأشار بلعاوي اليوم الإثنين لـ الوكيل الإخباري" إلى أنه يوجد أكثر من 150 ألف كبير سن لم يتلقوا لقاح كورونا في المملكة.



وأكد أن الحل الوحيد للوقاية من فيروس كورونا هو تلقي اللقاح مضيفا أن تقوم الفئات ذات الاختطار العالي بتلقي جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا، بالإضافة إلى تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية قبل دخول فصل الشتاء.





