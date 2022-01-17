بلعاوي يوضح حول إصابة الشخص بسلالتين مختلفتين من كورونا معا

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أكد أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي أنه من الممكن أن يصاب الشخص بسلالتين مختلفتين من فيروس كورونا في ذات الوقت.

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وأشار بلعاوي اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن احتمالية الإصابة بمتحورين نادرة منوها أن الأعراض في هذه الحالة تكون شديدة .



وبيّن أن الإصابة بمتحورين دلتا و أوميكرون أو أي متحور آخر معاً تعمل على زيادة الأجسام المضادة لدى الشخص بشكل أكبر.



وكان قد حذر خبراء من إمكانية الإصابة بسلالتين مختلفتين من كورونا في آن واحد وجاء ذلك بعد الكشف عن إصابة امرأة تسعينية بسلالتي ألفا وبيتا اللتين تمّ رصدهما أول مرة في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.

