بلعاوي يوضح حول الأعراض الجانبية بعد تلقي لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - أكد استشاري العلاج الدوائي والسريري، الدكتور ضرار بلعاوي أن الأعراض الجانبية التي تظهر عقب تلقي لقاح كورونا "خبر جيد " ، لافتا أنّ ذلك يعني بداية تشكل الأجسام المضادة للفيروس.



وبين في تصريحات صحافية ، السبت، أن عدم ظهور الأعراض الجانبية للقاح تعني اما أن الشخص لم يشعر بها أو أنه تم تحقيق "مناعة" بواسطة الخلايا التائية.

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"الدراسات أثبتت أن الشخص الذي أصيب بفيروس كورونا ومن ثم أخذ جرعة واحدة من اللقاح شكل أجساماً مضادة تصل إلى ما بين 10 و20 ضعف من الأجسام المضادة التي كونها غير المصابين" ، وفق بلعاوي .