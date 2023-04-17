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الإثنين، 17-04-2023 07:50 م

بمبلغ يصل إلى مليونيّ دينار .. دعم للاسر المحتاجة والمعوزة من جمعية البنوك

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن البنوك الأردنية أدت دوراً مركزياً للخروج بأقل الخسائر والأضرار خلال جائ حة كورونا، وذلك من خلال توفير السيولة اللازمة وتقديم الخدمات في إطار المسؤوليَّة المجتمعية.

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جاء ذلك خلال رعايته الاثنين، إطلاق حملة واسعة لدعم الأُسر المحتاجة والمعوزة المستفيدة من صندوق المعونة الوطنيَّة، تنظِّمها جمعيَّة البنوك الأردنيَّة، بمبلغ إجمالي يصل إلى مليونيّ دينار.

وأشاد الخصاونة بالحملة التي أطلقتها جمعيَّة البنوك الأردنيَّة وأكد أنَّها استمرار للدَّور الذي قدَّمته البنوك على امتداد ميسرة الوطن في دعم التَّنمية.


وأضاف، أن الحكومة توفِّر للقطاع المصرفي والبنوك الممكِّنات اللازمة للاستدامة والتطوُّر؛ من أجل تحقيق مستهدفات الوثائق المرجعيَّة التي أُطلِقت مع مطلع المئويَّة الثَّانية للدَّولة الأردنيَّة وتحديداً مستهدفات رؤية التَّحديث السِّياسي من حيث زيادة النموّ الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

ولفت إلى أن المسؤوليَّة المجتمعيَّة ركن أساسي في عمل مؤسَّساتنا، وهي ضرورة أساسيَّة لتحقيق التَّوازن المطلوب والوئام المجتمعي ومساندة جهود الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين.


 




 

 


 

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