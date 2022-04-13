بمبلغ يصل لـ 10 آلاف دينار.. الضمان يوضح حول صرف السلف للمتقاعدين

الوكيل الإخباري -

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كشفت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، أنه بامكان ( متقاعدي الضمان وارملة المتقاعد بعد وفاته ووالد المتقاعد ووالدته) التقدم لطلب سلفة لسداد قروض البنوك أو سلف مرابحة لشراء مواد عينية.وبينت المؤسسة، وفقا لرصد " الوكيل الإخباري " أنه يُصرف للمستفيد 10 أضعاف راتبه وبما لا يزيد عن 10 آلاف دينار السلفة.وأكدت أن المطلوب هو إحضار كتاب التزامات من البنك المُحول إليه الراتب التقاعدي وتقديم طلب الحصول على السلفة، مشيرة إلى أن الطلب يقدم الكترونياً عن طريق موقع المؤسسة بعد إجراء عملية التسجيل.وشددت المؤسسة على أنه سبق وتقرر إيقاف جميع السلف الشخصية للمشتركين التي كان يتم صرفها بموجب أوامر الدفاع.