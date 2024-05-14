بمشاركة الأردن.. بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية

الوكيل الإخباري - بدأ اليوم الثلاثاء، اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في دورتها الــ33، التي تحتضنها العاصمة البحرينية المنامة، وسط ترقّب لمخرجاتها في ظل ظروف صعبة في المنطقة العربية.

اضافة اعلان



وترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الوفد الأردني المشارك في الاجتماعات، فيما سيلقي رئيس الوفد السعودي كلمة السعودية في افتتاح الاجتماع لتسليم الرئاسة لرئيس الوفد البحريني.



ويأتي الاجتماع قبيل انعقاد القمة على مستوى القادة، حيث تستضيف البحرين لأول مرة أعمال القمة العربية العادية الـ 33 الخميس المقبل.



ويحضّر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التحضيري لجدول الأعمال الذي سيعرض على قمة الزعماء العرب، التي ستعقد الخميس المقبل، وسط تقديرات إعلامية بمستوى تمثيل كبير.