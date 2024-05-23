الخميس 23-05-2024
الوكيل الاخباري
 

اعتقال رابع مسؤول دفاعي كبير في روسيا بتهمة الفساد خلال شهر

تحذير صادر عن وزارة الأوقاف

المعايطة: الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها الدستوري هذا العام

الحنيفات: تقدم وتطور ملموس في القطاع الزراعي الأردني

هيئة الاتصالات: ندرس خيارات عدة لتقليل العبء المالي على الإذاعات

بمشاركة دولية.. الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة

القوات الخاصة المشاركة بتمرين الأسد المتأهب تنفذ قفزة الصداقة

مسؤول أميركي: قرار عودة البؤر الاستيطانية شمالي الضفة خطير

الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لقتلاه في معارك غزة

وزيرة الخزانة الأميركية: قطع إسرائيل علاقتها بالبنوك الفلسطينية سيزعزع استقرار اقتصاد الضفة

الخميس، 23-05-2024 02:56 م

بمشاركة دولية.. الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة

63852072158346336212


الوكيل الإخباري- نفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس 23 أيار 2024، 3 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان


واشتملت الإنزالات الجوية على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.


وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، طائرة تابعة لجمهورية مصر العربية وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.


وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.


ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 97 إنزالاً جوياً، 250 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.





 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202428213127833509822

تحذير صادر عن وزارة الأوقاف

zO7hqkfKQlNdESxEgHc8Cn6WYCzymSUKBtDYoYz0

المعايطة: الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها الدستوري هذا العام

520246154644448015982

الحنيفات: تقدم وتطور ملموس في القطاع الزراعي الأردني

664f2c945b381

هيئة الاتصالات: ندرس خيارات عدة لتقليل العبء المالي على الإذاعات

1716464413478

القوات الخاصة المشاركة بتمرين الأسد المتأهب تنفذ قفزة الصداقة

2022_10_05_02_44_07

بيان أردني عُماني مشترك في ختام زيارة الدولة لسلطان عُمان للمملكة

أخبار متعلقة
3

الأردن يسير 92 شاحنة إلى غزة تحمل طرودا غذائية وصحية وخيام

image (17)

بينهم 9 أردنيين .. خروج أطباء متطوعين علقوا في قطاع غزة

file

الأردن ينفذ 5 انزالات جوية على غزة بمشاركة دولية

65e7edfa4c59b7333e395f12

الأردن يسير 35 شاحنة مساعدات إلى غزة

1111

الأردن ينفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية

4

الأردن يسير قافلة مساعدات من 115 شاحنة إلى قطاع غزة