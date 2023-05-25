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الخميس، 25-05-2023 10:03 ص

بمناسبة عيد الاستقلال .. عروض وتخفيضات في المؤسسة العسكرية

عرباي 2


الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عن عروض و تخفيضات سعرية تشمل العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية تلبي حاجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية ليوم واحد " الخميس" بمناسبة عيد الاستقلال الـ 77 .

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ودعت جميع المواطنين إلى متابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة والبالغ عددها 102 سوقا مع وجود سوقين متحركين بالإضافة إلى عروض خاصة إضافية في أسواق السلام بمنطقة الجندويل وفي الأسواق الرئيسية.

 


 




 

 


 

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