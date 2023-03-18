بنقلة ديمقراطية نوعية حزب الإتحاد الوطني الأردني يعقد مؤتمره العام

الوكيل الاخباري - عقد حزب الإتحاد الوطني مؤتمره العام يوم السبت الموافق 18/3/2023 في المركز الثقافي الملكي لتوفيق أوضاع الحزب حسب قانون الأحزاب الأردنية الجديدة.



وعقد المؤتمر بحضور ممثلي الهيئة المستقلة لللإنتخاب الذي كان دورهم الإشراف على تحقيق الشرط القانوني لإعلان إنطلاق المؤتمر والذي يشترط إكتمال النصاب القانوني من أعضاء الهيئة العامة والذين تم تسجيلهم والموافقة عليهم من قبل الهيئة.



وألقى مؤسس الحزب الكابتن محمد الخشمان كلمة أكد فيها على الثقافة الحزبية الجامعة لأفراد الشعب الأردني بعد أن شهد بعض العزوف من قبل غالبية أبناء الوطن عن العمل الحزبي كما ودعا الى ضرورة الوحدة الوطنية بين أفراد الشعب الأردني الواحد حتى يكون قادرا على مواجهة التحديات المحلية الإقتصادية والسياسية والإجتماعية.



بدوره وممثلا عن قطاع الشباب والجامعات قال الدكتور سلطان العطين في كلمته (" ان الحزب بدأ في فكرة والفكرة لا تموت"). وكان الحزب وما زال بيتا ومنبرا لكل من آمن بهذه الفكرة بتنوع برامجها.



وفي حديثها عن تمكين المراة تطرقت د. ريما العمري الى دور المرأة المهم في مختلف قطاعات الدولة. ودعت العمري الأردنيات الى التوقف عن العزوف عن المشاركة الحزبية ورفع نسبة تمثيل المرأة وفق رؤى جلالة الملك.



من جهتها قالت رائدة ابو سمرة في كلمتها عن ذوي الإعاقة " أن الأردن يمنح ذوي الإعاقة حقوقهم ويعمل دوما على تعزيز مشاركتهم واندماجهم في مختلف مناحي الحياة ( سياسيا واقتصاديا واجتماعيا).



واختتم الدكتور بشار المجالي بعرض الرؤيا الإستشرافية والتوجهات العامة للدورة الإستراتيجية للحزب كما تطرق للأوليات الوطنية التي تتمثل بقضايا التعليم والصحة والزراعة والبطالة والإستثمار. بالإضافة الى تقديم مجموعة من الخدمات المبتكرة لأعضاء الحزب.



وفي نهاية المؤتمر اقرت الهيئة العامة النظام الداخلي للحزب وقاموا بإنتخاب أعضاء المجلس المركزي الذي تميز بالتنوع برئاسة مؤسس الحزب الكابتن محمد الخشمان.



حيث حضر المؤتمر العديد من الشخصيات الوطنية وممثلين عن الإعلام والأحزاب الوطنية وبعض ممثلي المجالس المحلية ومجالس المحافظات.

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