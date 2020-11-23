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الإثنين، 23-11-2020 11:58 ص

مناشدة عاجلة أمام مؤسسات المجتمع المحلي

بنك الدم للوكيل : مرضى بأمس الحاجة للدم وأتمنى التبرع من أجلهم- تسجيل صوتي

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الدكتورة آسيا العدوان


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكدت مدير مديرية بنك الدم ، في وزارة الصحة ، الدكتورة آسيا العدوان ، أن الرصيد الاستراتيجي لبنك الدم ، تراجع بنسبة (35%) ، نتيجة لعدم التبرّع بالدم ، بسبب جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على المملكة.

وأضافت العدوان ، الإثنين ، في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الحملات التي كانت تنفّذها مؤسسات المجتمع المحلي "التطوعية" توقّفت منذ شهرين ، تنفيذا لأمر الدفاع (11) ، الذي يمنع التجمعات ، الأمر الذي يحول دون التبرّع بالدم .

وأشارت ، أن معدّل عدد المتبرعين يوميا ، في ظل جائحة كورونا يتراوح ما بين 150 - 200 متبرع ، لافتة أنه وقبل الجائحة كان يصل العدد إلى (350) متبرّع .

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" يقتصر التبرع حاليا على أشخاص يقومون بسداد وحدات الدم ، وليس كما السابق كتبرّع تطوّعي" ، وفق العدوان .

وعن أكثر فئات المرضى الأكثر طلبا للدم ، فقد أوضحت ، أنهم مرضى الثلاسيميا ، ومرضى السرطان، ومرضى الكلى.

 

وبيّنت العدوان، أن من يعاني هذا المرض - الثلاسيميا - بحاجة لعدد من الوحدات، نتيجة لتكوين أجسام مضادة داخل أجسامهم على المدى البعيد .

وتابعت " هنالك فحص خاص لهؤلاء المرضى، للبحث عن وحدات دم خالية من أجسام مضادة ، حيث أن كلّ (3) أسابيع يحتاجون إلى وحدات دم، ما يتطلّب المزيد من الوقت ، للحصول على وحدة دم مناسبة ".

وعن أهم التحدّيات التي قد تواجه بنك الدم ، فقد كشفت العدوان ، أن فرض الحظر الشامل لأكثر من يوم ، أهم تلك التحديات لعدم تمكّن المواطنين من التبرّع .

 

وعرّجت على أهم الحلول التي تساهم في رفد بنك الدم بالمُتبرعين ، والتي تتمثّل بتشجيع حملات مؤسسات المجتمع المحلي للعمل على التبرع، بهدف زيادة نسبة الرصيد الاستراتيجي للدم في بنك الدم المركزي .


وناشدت من منطلق المسؤولية والواجب ، تلك المؤسسات بالسماح لمركبات بنك الدم ، بالوصول إليها ،مشدّدة على أن هنالك التزاما بالاشتراطات الصحية بسبب جائحة كورونا ، عدا عن تدريب كادر متخصص في هذا الشأن .

 

وطمأنت الأردنيين ، بأن الإجراءات الصحية متوفّرة ، متمنيّة المبادرة في سبيل التبرع ، من أجل مرضى هم بأمس الحاجة لوحدات الدم .


ولفتت في معرض حديثها أن بنك الدم المركزي في العاصمة عمان ، يقوم بتزويد كافة المستشفيات الخاصة ومستشفى البشير ، ومستشفى معان بوحدات الدم .

 

وأردفت قائلة " في حال وجود نقص في المحافظات الإقليمية ، يتم سدّ ذلك ".


وأجابت على سؤال حول ما إذا شهد الأردن ، حالات وفاة نتيجة لنقص الدم  ، قالت " الحمد لله لم نصل إلى هذه المرحلة بعد ، ولم نسجّل أية حالة وفاة  في هذا الشأن ".

 


 




 

 


 

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