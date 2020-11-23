بنك الدم للوكيل : مرضى بأمس الحاجة للدم وأتمنى التبرع من أجلهم- تسجيل صوتي

الوكيل الإخباري - جلنار
الراميني - أكدت مدير مديرية بنك الدم ، في وزارة الصحة ، الدكتورة آسيا العدوان ، أن الرصيد الاستراتيجي
لبنك الدم ، تراجع بنسبة (35%) ، نتيجة لعدم التبرّع بالدم ،
بسبب جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على المملكة.
وأضافت العدوان ، الإثنين ، في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الحملات التي كانت تنفّذها مؤسسات المجتمع المحلي "التطوعية" توقّفت منذ شهرين ، تنفيذا لأمر الدفاع (11) ، الذي يمنع التجمعات ، الأمر الذي يحول دون التبرّع بالدم .
وأشارت ، أن معدّل عدد المتبرعين يوميا ، في ظل جائحة كورونا يتراوح ما بين 150 - 200 متبرع ، لافتة أنه وقبل الجائحة كان يصل العدد إلى (350) متبرّع .
" يقتصر التبرع حاليا على أشخاص يقومون بسداد وحدات الدم ، وليس كما السابق كتبرّع تطوّعي" ، وفق العدوان .
وعن أكثر فئات المرضى الأكثر طلبا للدم ، فقد أوضحت ، أنهم مرضى الثلاسيميا ، ومرضى السرطان، ومرضى الكلى.
وبيّنت العدوان، أن من يعاني هذا المرض - الثلاسيميا - بحاجة لعدد من الوحدات، نتيجة لتكوين أجسام مضادة داخل أجسامهم على المدى البعيد .
وتابعت " هنالك فحص خاص لهؤلاء المرضى، للبحث عن وحدات دم خالية من أجسام مضادة ، حيث أن كلّ (3) أسابيع يحتاجون إلى وحدات دم، ما يتطلّب المزيد من الوقت ، للحصول على وحدة دم مناسبة ".
وعن أهم التحدّيات التي قد تواجه بنك الدم ، فقد كشفت العدوان ، أن فرض الحظر الشامل لأكثر من يوم ، أهم تلك التحديات لعدم تمكّن المواطنين من التبرّع .
وعرّجت على أهم الحلول التي تساهم في رفد بنك الدم بالمُتبرعين ، والتي تتمثّل بتشجيع حملات مؤسسات المجتمع المحلي للعمل على التبرع، بهدف زيادة نسبة الرصيد الاستراتيجي للدم في بنك الدم المركزي .
وناشدت من منطلق المسؤولية والواجب ، تلك المؤسسات بالسماح لمركبات بنك الدم ، بالوصول إليها ،مشدّدة على أن هنالك التزاما بالاشتراطات الصحية بسبب جائحة كورونا ، عدا عن تدريب كادر متخصص في هذا الشأن .
وطمأنت الأردنيين ، بأن الإجراءات الصحية متوفّرة ، متمنيّة المبادرة في سبيل التبرع ، من أجل مرضى هم بأمس الحاجة لوحدات الدم .
ولفتت في معرض حديثها أن بنك الدم المركزي في العاصمة عمان ، يقوم بتزويد كافة المستشفيات الخاصة ومستشفى البشير ، ومستشفى معان بوحدات الدم .
وأردفت قائلة " في حال وجود نقص في المحافظات الإقليمية ، يتم سدّ ذلك ".
وأجابت على سؤال حول ما إذا شهد الأردن ، حالات وفاة نتيجة لنقص الدم ، قالت " الحمد لله لم نصل إلى هذه المرحلة بعد ، ولم نسجّل أية حالة وفاة في هذا الشأن ".