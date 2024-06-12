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الأربعاء، 12-06-2024 04:53 م

بنك تنمية المدن والقرى ينظم حملة "فزعتنا بدمنا" في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - نظم بنك تنمية المدن والقرى فرع الزرقاء، حملة للتبرع بالدم تحت شعار (فزعتنا بدمنا)، بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن، بمشاركة عدد من المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والأهالي والجامعات.

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وتهدف الحملة التي جاءت تحت رعاية محافظ الزرقاء حسن الجبور، إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي لبنك الدم في وزارة الصحة ورفع رصيد بنك الدم الوطني من وحدات الدم تلبية لاحتياجات المرضى من الدم في حال دعت الحاجة لذلك.


وقال مدير الفرع قاسم الخوالدة إن الحملة التي جاءت في إطار المسؤولية الاجتماعية وإيمانا من البنك بدوره والتزامه تجاه المجتمع، مستمرة ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي يقوم بها البنك في المركز الرئيسي في عمان ومن خلال فروعة ومكاتبه المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

 




 

 


 

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