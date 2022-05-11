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الأربعاء، 11-05-2022 05:58 م

بني سعيد رئيسا لنادي العاملين باليرموك

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الوكيل الاخباري - فاز الدكتور نضال بني سعيد برئاسة نادي العاملين في جامعة اليرموك للدورة الحالية في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء بمشاركة 585 اكاديميا وإداريا.

وأعلن رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الدكتور علي الربيعات، فوز كل من الدكتور طارق الناصر، والدكتور حمزة الربابعة، والدكتور محمد مقابلة، والدكتور عمر العمري بعضوية الهيئة الإدارية عن فئة الأكاديميين، وزكي ملكاوي، ورومل الصباحين، ومعن الطعاني، وسالم بني خلف عن فئة الإداريين.

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